Minacce a procuratore Caltanissetta, la solidarietà di Musumeci

“Al procuratore della Repubblica di Caltanissetta Bertone va la profonda stima e la convinta solidarietà del governo regionale per il vile gesto intimidatorio di cui è stato oggetto. Quando capitano episodi di minaccia come quello odierno, occorre la compattezza di tutte le Istituzioni a tutela di chi ogni giorno lavora per affermare la legalità”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.