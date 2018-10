Siracusa, garantita la riapertura del 118 e della guardia medica h24 in Ortigia

Riaprirà a breve il servizio di 118 e della postazione di Guardia Medica h24 in Ortigia.

La conferma arriva al termine di un incontro all'assessorato regionale della Salute, al quale ha partecipato l'assessore Fabio Moschella.

Per il 118 in Ortigia l'Asp ha preso l'impegno a dotare la struttura di medici. Confermati, inoltre, i servizi su tutto il territorio comunale: Siracusa 1 di viale Tica medicalizzato e h.24; Siracusa 2 Ospedale Rizza h.24; Ortigia h.24 medicalizzato dopo il bando e Fontane Bianche h.24 da giugno a settembre e h.12 da ottobre a maggio.

Il programma avrà un carattere sperimentale e tra qualche mese, sarà rivalutato in base alle esigenze del territorio.

“E' importante - commenta il sindaco Francesco Italia - avere ottenuto dalla Regione il riconoscimento di questi servizi in Ortigia per potere garantire e salvaguardare la salute dei cittadini, in particolare nelle ore serali, in concomitanza con eventi di particolare interesse e con i periodi di maggiore affluenza turistica".

"Si rende giustizia al nostro centro storico - afferma l'assessore Fabio Moschella - dotandolo di un servizio di primaria importanza per la vita e la salute dei cittadini".