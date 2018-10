Siracusa, al via lunedì 15 ottobre il trasporto gratuito degli studenti

Ripartirà lunedì prossimo, 15 ottobre, il servizio di trasporto gratuito per gli studenti della scuola dell'obbligo per l’anno scolastico 2018-2019.

Il servizio sarà gestito dall’Ast per le tratte coperte dal servizio pubblico di linea e dalla Eurotour per le rimanenti tratte.

La ditta privata ha confermato, anche per quest'anno, la precedente organizzazione del servizio e le identiche fermate.