Canicattini Bagni, medici in piazza per insegnare i metodi di salvataggio dei bimbi dal rischio soffocamento

La IX edizione di "Una manovra per la vita" si svolgerà a Canicattini Bagni, domenica 14 Ottobre, alle ore 10:00, davanti Palazzo Cianci in via XX Settembre.

L'iniziativa rientra in un progetto nazionale che si tiene nelle piazze italiane con i Pediatri e gli Istruttori della SIMEUP, la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica, che insegneranno i metodi per salvare i bambini dal rischio soffocamento.

Quella di domenica sarà una giornata di prevenzione con l’obiettivo di insegnare a genitori, nonni , insegnanti e bambini le manovre da attuare in caso di ostruzione delle vie respiratorie da corpo estraneo (giocattolo,alimenti ecc..).