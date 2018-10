Catania, multe per 18mila euro a 17 posteggiatori

Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi e San Lorenzo hanno sanzionato 17 posteggiatori abusivi, per complessivi 18mila euro, durante controlli eseguiti nei luoghi di maggiore affluenza di Palermo. Tutti palermitani, di età compresa tra i 64 e i 35 anni svolgevano tranquillamente la propria attività a poca distanza da scuole, ospedali ed uffici pubblici. A 11 di loro è stato notificato anche l'ordine di allontanamento. I carabinieri hanno anche denunciato un 40enne perché nonostante fosse sottoposto a Daspo urbano per sei mesi svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo e un 38enne che ha violato il divieto di accedere e stazionare nella zona di via Messina Marine.