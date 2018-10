Lentini, armi e droga in casa: denunciato un 18enne

E' stato sorpreso mentre cedeva 3 grammi di marijuana a un altro uomo. Da qui è scattata la perquisizione personale e domiciliare della Polizia di Stato nei confronti di R.C., 18 anni lentinese.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di un altro grammo di marijuana, e in più nascondeva in casa 0,1 grammi di eroina, 200 semi di canapa indiana, un pugnale in ferro della lunghezza di 37 centimetri ed una cartuccia da fucile calibro 12.

Il 18enne è stato denunciato per detenzione di armi e munizionamento e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.