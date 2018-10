Canicattini Bagni, Miceli nel Cilento per il “Patto di Amicizia” con il Comune di Caselle in Pittari

Sarà il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, a guidare la delegazione canicattinese che Venerdì 12 Ottobre partirà alla volta del piccolo Comune di Caselle in Pittari (1.947 abitanti) in provincia di Salerno, per sottoscrivere con il Sindaco della cittadina campana, Maurizio Tancredi, Sabato 13 Ottobre alle ore 17, nel corso di una cerimonia che si terrà nell’aula consiliare, il “Patto di Amicizia” tra le due comunità, in occasione della Festa di Ottobre che dal 12 al 14 Ottobre si svolge nella cittadina.

Con il Sindaco Miceli faranno parte della delegazione il Vice Sindaco Domenico Mignosa, che in estate ha accompagnato il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni a Caselle, ospite dei rispettivi colleghi musicanti e dell’Amministrazione comunale, l’Assessore Pietro Savarino, la Consigliera comunale Concetta “Cetty” Mangiafico, il Presidente e il Direttore del Corpo Bandistico, Sebastiano Scaglione e Sebastiano Liistro, e i componendi del CdA Salvatore Petruzzelli, Marilena Carbone, Davide Lapira e Paola Gattinella.

Il “Patto di Amicizia” tra i due Comuni è stato annunciato lo scorso agosto a Canicattini Bagni dal palco del 36° Raduno Bandistico proprio dai due Sindaci in occasione del concerto della Banda di Caselle in Pittari, l’Associazione Culturale “G. Verdi” diretta dal M° Antonio Pisano, ospite della manifestazione internazionale canicattinese e delle famiglie dei loro colleghi musicisti, per suggellare un gemellaggio all’insegna della Musica e della cultura bandistica che dura da 18 anni tra le due Bande musicali.