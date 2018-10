Servizio Asacom, Vinciullo: "Insufficienti le risorse per Siracusa"

Siracusa discriminata nella spartizione delle risorse per il servizio Asacom. A dirlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Comunità più piccole della nostra, come Ragusa, hanno avuto assegnata una somma quasi doppia rispetto a quella di Siracusa (Ragusa 546.561.59 euro – Siracusa 337.305,92 euro). - dice Vinicullo - Trapani, con una popolazione di poco superiore, ha avuta assegnata una somma quasi tripla (Trapani 826.074,90 euro – Siracusa 337.305,92 euro). Ancora più scandalosa, ha continuato Vinciullo, è la situazione di Caltanissetta, che prende quasi quanto Siracusa (Caltanissetta 297.355,06 euro – Siracusa 337.305,92 euro), e Messina, che non è certamente così lontana come popolazione da Siracusa, prende quasi 5 volte (Messina 1.518.770,60 euro – Siracusa 337.305,92 euro)."