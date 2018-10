Roma, duro colpo al clan Spada: sequestro beni per 19 milioni

Dalle prime luci dell’alba, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno dando esecuzione a cinque decreti di sequestro di beni, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del clan Spada, per un valore complessivo pari a quasi 19 milioni di euro. I dettagli dell’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, saranno forniti nel corso della conferenza stampa organizzata presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sito in Roma, via dell’Olmata n. 45, alle ore 10:30, alla presenza del Procuratore Aggiunto dott. Michele Prestipino Giarritta.