Nel Cagliaritano, maltempo: una donna dispersa

Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dove imperversa il maltempo nelle ultime ore. Si trovava in macchina insieme al marito ed alle tre figlie, in località Sa Traia. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata raggiunta dall'acqua e i quattro avrebbero tentato di fuggire. La famiglia è stata soccorsa dai Carabinieri e sono stati tutti portati in ospedale. Della madre al momento nessuna traccia.

Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nel Cagliaritano. La macchina della protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle criticità idrogeologiche ed idrauliche. A Uta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali.

Oggi restano chiusi uffici e scuole di ogni ordine e grado,parchi, cimiteri,biblioteche e musei. Vigili del fuoco impegnati in diversi punti dell'isola in attività di soccorso. Cancellati diversi voli.