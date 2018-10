Siracusa, la vicenda di Renzo Formosa a "Le Iene". Le accuse dei genitori che reclamano giustizia

Dal 21 aprile 2016 non hanno pace i genitori di Renzo Formosa, il 15enne siracusano morto in un incidente stradale mentre rientrava a casa da scuola. E non hanno pace non solo percheè per un genitore è impossibile accettare la morte di un figlio, ma per le circostanze che come - affermano i genitori - "in un sol giorno hanno fatto morire il loro figlio tre volte". Il dito è puntato contro il modo in cui i vigili urbani hanno eseguito i rilievi e come sono intervenuti sulla vicenda, visto che l'investitore è figlio di un loro collega.

Intanto il 23enne che ha investito Renzo è stato di recente rinviato a giudizio per omicidio stradale e dopo 3 richieste di patteggiamento rigettate, il processo si aprirà tra poco meno di un anno.

