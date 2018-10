Avola, educazione alla cittadinanza nelle scuole: proposta di legge di Luca Cannata

Una proposta di legge per introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma, con voto indipendente.

Primo firmatario è il sindaco di Avola, consigliere nazionale Anci, di cui è vicepresidente regionale vicario, Luca Cannata.

Cannata invita i colleghi sindaci e i cittadini a fare altrettanto, recandosi all'ufficio protocollo in Municipio, così da poterla presentare ufficialmente in Parlamento.