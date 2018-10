Siracusa, turismo: presentato al sindaco Italia il libro bianco

E' stato illustrato questa mattina, nella Sala Borsellino di Palazzo Vermexio, il libro bianco sul turismo in provincia di Siracusa al sindaco, Francesco Italia.

Il documento vuole fotografare la realtà attuale e dare uno spunto sulle prospettive del turismo nelle sue diverse specificità: storico-archeologico, naturalistico, religioso, balneare, crocieristico-diportistico, enogastronomico e congressuale. Il lavoro, frutto della collaborazione dei 62 sottoscrittori del Patto di responsabilità sociale, dà spazio anche alle proposte del gruppo per favorire lo sviluppo del settore.

“Si tratta – ha detto Italia – di un lavoro prezioso perché offre un quadro ampio di cosa è diventata l'offerta turistica in tutta la provincia ed è una presa di coscienza delle enormi potenzialità basata su dati concreti. La tumultuosa crescita del settore registrata in questi ultimi anni merita un momento di riflessione e il libro bianco è un'ottima base di discussione. È importante – ha concluso il sindaco Italia – che ci sia una consapevolezza generalizzata del valore economico imprescindibile del turismo e che il ragionamento, come propone lo studio, coinvolga l'intera provincia. Solo un'offerta integrata che valorizzi il meglio dei territori può rappresentare la chiave del successo”.

Il libro bianco sarà presentato ufficialmente alla città nella prossime settimane.