Canicattini Bagni, "spazio gioco" all'asilo nido comunale “Santa Maria Goretti”

L’Asilo Nido comunale “Santa Maria Goretti” di Canicattini Bagni, ospiterà per quest'anno scolastico “Spazio Gioco”, il servizio integrativo pomeridiano per i bambini dai 18 ai 36 mesi, finanziato dal secondo riparto dei fondi PAC Infanzia erogati dal Ministero dell’Interno.

Ad aggiudicarsi il servizio la Società Cooperativa sociale “Esperia2000”, che si è aggiudicata la gara in RTI con la Coop. sociale “Nasce un sorriso”, con un ribasso del 3,6278% sull’importo a base d’asta di 109.914,06 euro.

Per 10 mesi e per 5 giorni a settimana i bambini rimarranno nell'asilo nido fino alle 17.