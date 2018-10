Siracusa, il direttore del distretto marittimo Martinez ricevuto dal sindaco Italia

Il direttore del Distretto marittimo di Catania, ammiraglio Gaetano Martinez, è stato ricevuto dal sindaco, Francesco Italia, nello studio verde di palazzo Vermexio. L'ammiraglio Martinez, che in passato ha comandato la Capitaneria di porto di Siracusa, si trova in città per incontri istituzionali. Nel corso della riunione è stato toccato il tema delle prospettive dello scalo siracusano anche in relazione agli altri porti compresi nel distretto.