Siracusa, cibo per celiaci: etichetta non conforme con ingredienti, denunciato titolare

Etichetta non conforme agli ingredienti utilizzati per realizzare cibi per celiaci. Questa la scoperta dei Carabinieri di Siracusa e del Comando per la Tutela Agroalimentare di Messina, all'interno di un laboratorio di produzione di prodotti alimentari.

Sequestrate 240 scatole contenenti ciascuna 12 confezioni di biscotti, per un totale di 300 chili e un valore di circa 15mila euro. Titola denunciato per frode in commercio.