Ferla, ruba acqua ed energia pubblica: arrestata una donna

Un bay-pass a monte del contatore elettrico e un allaccio abusivo all'impianto idraulico per sfruttare acqua ed energia pubblica a fini privati.

I Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna di origine Rumena, che da diversi anni risiede a Ferla.

La donna tratta in arresto è stata poi rimessa in libertà