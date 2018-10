Siracusa, la pallanuoto internazionale di scena alla Cittadella dello Sport

La pallanuoto internazionale sarà protagonista il prossimo fine settimana alla cittadella dello sport di Siracusa con il secondo turno dell'Euro Cup.

Il primo turno è stato disputato in Grecia a fine settembre e i biancoverdi, con un pizzico di fortuna sono riusciti a qualificarsi per l'appuntamento successivo.

Nella vasca grande scenderanno squadre blasonate come gli ungheresi dell'Osc Budapest, i croati del Mornar Split e gli spagnoli del Cn Barcellona.

La società biancoverde è pronta ad affrontare questo appuntamento sia dal punto di vista prettamente agonistico che organizzativo. Dopo l'organizzazione della Final Six, la Len non ha esitato ad accogliere la richiesta della dirigenza biancoverde.

Adesso la parola spetta al pubblico siracusano: dal presidente Valerio Vancheri e dal presidente onorario Giuseppe Marotta è stato lanciato l'appello ad assistere numerosi alle gare per sostenere la squadra di casa e a godere di uno spettacolo di alto livello.

Intanto incombe anche l'inizio del campionato, l'esordio dell'Ortigia è stato rinviato a mercoledì, 17 ottobre, in casa con la Lazio, proprio per la concomitanza con l'Euro Cup.