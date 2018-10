Pachino, efficientamento del Palazzo comunale per riduzione costi

Efficientamento energetico del palazzo comunale centrale di via XXV luglio, e la diminuzione delle spese energetiche e di gestione. Questo l’obiettivo del nuovo progetto presentato dal Comune di Pachino, in attuazione del Po Fesr 2014 /2020, azione 4.1.1.

Il costo degli interventi è di oltre mezzo milione di euro, e sono: l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con apparecchiature a tecnologia a led, l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle attuali pompe di calore e la sostituzione dell’ ascensore esistente.

"Gli interventi – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno - miglioreranno l’efficienza e i consumi (potremo risparmiare l’ 82 per cento di consumo di energia elettrica), nonché l’estetica dell’intero edificio, inoltre si avranno una diminuzione dei consumi globali dell'edificio, in linea con la normativa sul risparmio energetico, oltre ad eliminare sensibilmente gli sprechi e le conseguenti spese economiche. Tutto ciò, senza alcuna spesa per le casse comunali, se non i costi di progettazione".