Sortino, declassamento 118: Sanzaro e Passanisi "Bisogna garantire il soccorso a tutti"

Anche il segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, e il segretario generale della FP Cisl territoriale, Daniele Passanisi, intervengono sul declassamento dell'ambulanza di Sortino, sulla quale non ci sarà più il medico.

Un gesto, quello della Regione, definito "impensabile e irresponsabile".

“Sortino, ed i centri vicini, sono distanti dagli ospedali di Augusta e Siracusa – continuano Sanzaro e Passanisi – Si rendono conto della responsabilità che si assumono lasciando ad un autista e un soccorritore le emergenze di questa parte di provincia? Ci si rende conto che la presenza del medico può significare, in alcuni casi, la salvezza per qualcuno? Sanno quanto può impiegare un mezzo di soccorso per raggiungere il primo presidio ospedaliero? Il governo Regionale deve rivedere questo provvedimento che mette a rischio migliaia di persone. Il territorio è vasto e deve essere studiato e compreso. È impossibile pensare di potenziare postazioni di 118 in realtà già dotate di ospedale. I servizi di soccorso ed emergenza devono essere garantiti a tutti i cittadini. Scongiurare qualsiasi rischio e prevenire qualsiasi problema.”