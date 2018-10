"Mi manca la Polizia municipale di Siracusa", intervista su Le Iene. VIDEO

Un esempio di grande umanità. E' con la Polizia municipale di Siracusa il più bel ricordo in Italia di un uomo senegalese. "Come un papà", così il migrante parla di Santino Bruno, ispettore della Polizia Municipale. Una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Gaetano Pecoraro, andata in onda nei giorni scorsi sul programma Le Iene di Italia uno. Il senegalese, nel servizio, mostra come, grazie ai soldi del rimpatrio assistito ora gestisce un'azienda con più di 50 operai.

