Siracusa, entro la fine del 2020 operativa la nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Segnato oggi l'atto finale che dovrebbe consentire entro la fine del 2020 ai vigili del fuoco di Siracusa di potersi trasferire nella nuova sede della Pizzuta.

Oggi la consegna del lavori del primo lotto alla ditta Agorà di Catania che se li è aggiudicati e che, nei 675 giorni indicati nel contratto, dovrà completare tre corpi (A,B,C), l'unità tecnologica e l'area esterna. Insomma tutto quanto è necessario per rendere operativo il nuovo comando, che potrà contare su un'area di 15.000 metri quadrati.

L'iter per arrivare ad oggi è stato lungo e travagliato: la realizzazione della nuova caserma è stata finanziata dalla legge 433 del 13 dicembre del 1990 con 6,7 milioni, 1,7 dei quali già spesi per l'esproprio del terreno e per l'inizio del manufatto, datato febbraio 2008. I lavori sono andati avanti per un paio d'anni e poi la rescissione del contratto con la vecchia ditta e il blocco dal 2010 ad oggi. Per completare il primo lotto sono a disposizione 5 milioni e 65.000 euro.

"Fondamentale è stato l'intervento della Protezione civile - ha riferito Vincenzo Vinciullo - i cui funzionari hanno rivisitato il progetto, rideterminato le somme necessarie e aggiudicato i lavori in tempi rapidi per consentire a Siracusa di poter avere un’opera strategica".

Il manufatto esistente, che necessita solo piccoli interventi, sarà il punto di partenza per la realizzazione del progetto. In questo momento rimangono fuori il castello di manovra e i corpi D ed E. Per questi sarà necessario reperire nuove risorse.