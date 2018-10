Lentini, piante e foglie essiccate di marijuana: arrestato 44enne

Nascondeva in casa due piante di canapa indiana (alte rispettivamente cm 170 e 150, del peso complessivo di 750 grammi), cinque barattoli di marijuana per un peso di 760 grammi, una busta con marijuana essiccata e un bilancino di precisione. Per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è finito in manette Rodolfo Maio, lentinese di 44 anni.

La scoperta della droga da parte della Polizia di Stato a seguito di perquisizione domiciliare. Inoltre, all'interno dell'appartamento è stato trovato uno stanzino segreto adibito a locale per la coltura idroponica dello stupefacente.

All’arrestato venivano ritirati cautelarmente numerosi fucili, una pistola, e il relativo munizionamento regolarmente detenuti con porto d’armi per uso caccia.