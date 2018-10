Siracusa, calci e pugni per rubare un cellulare e 120 euro

Calci e pugni alla vittima per rubarle un telefono cellulare e 120 euro. E' successo ieri a Siracusa, dove un gruppo di persone, ha avvicinato la vittima con la richiesta di una sigaretta.

A finire in manette Camilla Eusepi, 27 anni, per il reato di rapina aggravata. La donna è stata condotta nel carcere femminile di Catania.

La Polizia di Stato di Siracusa sta ancora identificando i complici.