Siracusa, parlamentari M5s: "Realizzare rete ferroviaria per raggiungere Fontanarossa"

Realizzare una rete ferroviaria per raggiungere Fontanarossa. Questa la richiesta dei deputati alla Camera del M5S, Paolo Ficara e Luciano Cantone.

"A quanto ci risulta - dichiarano i portavoce siciliani - Enac sarebbe pronta alla formale consegna delle aree a Rfi”, passaggio fondamentale per avviare i lavori di un’opera che permetterà a milioni di cittadini siciliani e turisti che affollano l’aeroporto etneo di usufruire di un servizio essenziale.

“Come confermato da Rfi nelle scorse settimane - ha detto il portavoce M5S, Ficara - le procedure per l’espletamento del bando dovrebbero partire entro la fine dell’anno con la progettazione definitiva, mentre nei primi mesi del 2019 dovrebbero essere espletate le varie fasi di gara, completata la progettazione esecutiva e consegnati i lavori che dovrebbero essere completati entro la fine del 2019”.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato riattivato il collegamento ferroviario per l’aeroporto palermitano di Punta Raisi "pertanto auspichiamo che Rfi si impegni a velocizzare l'iter - concludono Ficara e Cantone - dando ai siciliani della zona orientale un servizio atteso da tanto tempo. Così come abbiamo fatto in questi primi mesi di legislatura, ci impegneremo a vigilare affinché al primo posto vengano messi gli interessi dei cittadini.