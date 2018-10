Siracusa, ex Provincia: Musumeci annuncia elezioni entro dicembre

Le ex Province andranno al voto entro la fine dell’anno con elezioni di secondo livello. Le gestioni commissariali che si protraggono da troppo tempo non sono più tollerabili".

Così ha dichiarato il presidente della Regione, Nello Musumeci a margine dell’inaugurazione della bretella di collegamento per l'aeroporto di Comiso.

"Faremo votare entro dicembre nelle Province, ma purtroppo non se ne accorgerà nessuno - ha aggiunto polemico Musumeci - voteranno soltanto gli eletti, il popolo resterà a casa. Le Province devono tornare a gestire servizi: le strade provinciali sono quasi tutte chiuse e quelle aperte sono un pericolo, hanno quasi tutte problemi di agibilità".