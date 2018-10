Siracusa, Giuseppe D'Aquila riconfermato alla guida della Filctem Cgil

La Filctem Cgil siracusana conferma Giuseppe D’Aquila quale segretario generale. La rielezione è avvenuta nel corso del terzo congresso provinciale.

D’Aquila ha aperto i lavori congressuali con la sua relazione: "Il futuro è opportunità per la crescita del paese. Per fare questo occorrono risorse e investimenti. Siracusa è una reale opportunità strategica per agganciare la ripresa di tutto il Paese. Noi vogliamo sfidare le imprese perché realizzino investimenti ecosostenibili per lo sviluppo dell’area industriale siracusana. Da qui lanciamo una vertenza a tutto tondo alla Regione e allo Stato centrale, perché la Sicilia diventi avamposto nel Mediterraneo. E’ imprescindibile fare sistema per essere attori del cambiamento".

Fanno parte della segreteria, oltre a D'Aquila, Carmelo Rapisarda, Fiorenzo Amato, Rita Cannata, Vincenzo Tarascio.