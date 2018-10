Siracusa Sud, associazioni a raccolta contro Igm e Amministrazione: sporcizia e degrado

Un servizio espletato male, quello della raccolta della raccolta rifiuti, ampliato da una mancata pulizie delle strade, il tutto contornato dall'assenza di controlli. Questa la situazione denunciata dal Raggruppamento Siracusa Sud, che tutela gli interessi dei Territori del Plemmirio, Fanusa, Terrauzza, Milocca, Arenella, Ognina, Asparano, zona Pane e Biscotti e Fontane Bianche.

Il raggruppamento punta il dito contro Amministrazione e Igm, ditta che secondo quanto dice il Raggruppamento non avrebbe attivato un moderno servizio di raccolta, anche minimo nostri territori.

"Questa situazione, che ormai dura da decenni, non è più tollerabile - si legge in una nota - e le Associazioni di cittadini, che si sono troppe volte sostituite alla Pubblica Amministrazione, si sono stancate di controllare, di segnalare, di impiegare il loro tempo a discutere di diritti acquisiti e atti dovuti, di ascoltare promesse mai mantenute ed impegni regolarmente disattesi. Il Raggruppamento Siracusa Sud ha esaurito tutta la pazienza, la buona volontà, la disponibilità ad ascoltare, spesso al prezzo di far calpestare la propria intelligenza. Constatiamo che nessuna censura viene avanzata nei confronti della macchina operativa comunale, in evidente affanno e sicuramente non proporzionata per essere all’altezza della gestione di un Capitolato rigido, stilato non per tenere puliti i nostri territori ma solo uno svuotare cassonetti in giorni fissi, vuoti o pieni che siano. Una follia che non vogliamo che si debba ripetere con la stesura del nuovo Capitolato"