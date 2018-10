Il Siracusa passa il turno, 1-0 alla Sicula Leonzio

Il Siracusa fa sua la partita con la Leonzio e passa il turno in Coppa ITalia. Una prestazione senza acuti particolari, ma concreta, giocata con la concentrazione necessaria per portare a casa la vittoria.

Il gol azzurro è stato realizzato da Vasquez al 7' dopo che gli azzurri, in diverse occasioni, avevano punzecchiato la difesa ospite. Il primo tiro pericoloso della Sicula Leonzio è arrivato al 39' con De Felice che con un tiro insidioso ha impegnato Gomis, rientrato dopo l'incidente stradale.

Nel secondo tempo gli azzurri hanno controllato la partita senza disdegnare volate in attacco. La paura di prendere gol ha, però, indotto la squadra a buttare via qualche palla.

La Sicula Leonzio ha finito la partita in dieci, per l'espulsione di Squillaci.

Le dichiarazioni a fine partita:

"Siamo stati troppo timidi all'inizio - ha esordito l'allenatore ospite, Paolo Bianco - Noi venivamo da una partita dura con la Cavese. Oggi volevo vedere all'opera alcuni ragazzi per capire il loro livello".

"Siamo stati padroni del campo - ha detto il tecnico azzurro, Giuseppe Pagana - dovevamo chiudere la partita nel primo tempo per evitare problemi. Sono comunque soddisfatto perché è la prima partita ufficiale che non prendiamo gol. Dobbiamo capire che non bisogna mollare e che bisogna sempre lottare fino al 90'".

Oggi è rientrato tra i pali del Siracusa Maurice Gomis, il portiere rimasto coinvolto nell'incidente stradale che è costato la vita al giovane team manager del Siracusa, Artale: "Non sono state settimane facili dopo il lutto - ha dichiarato l'estremo difensore - Tutti mi hanno sostenuto, la mia famiglia, la squadra e la società. Sono contento della prestazione della squadra e personale".