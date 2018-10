Pachino, via a refezione scolastica: 400 pasti giornalieri per studenti

E’ partito ieri il servizio di refezione scolastica, gestito dalla società “Sicily Food & Beverage” di Siracusa, vincitrice l’anno scorso della gara d’appalto.

Il servizio non grava sulle casse del Comune.

"Con l’avvio del tempo pieno a scuola – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno - parte, puntuale, anche la refezione negli istituiti scolastici cittadini, che fornisce quotidianamente i pasti a 400 alunni delle scuole materne ed elementari. Un servizio che in questi anni abbiamo potenziato e migliorato, con una attenzione particolare alla qualità degli alimenti per i nostri bambini".