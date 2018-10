Canicattini Bagni si colora di rosa per la campagna della Lilt

Anche Canicattini Bagni si colore di rosa a ottobre in occasione della Campagna Nastro Rosa 2018 della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

Le luci saranno accese all’ingresso della città e a Palazzo Cianci, dove al primo piano dell’edificio ha sede ed è ubicato l’ambulatorio della Lilt.

Esperti senologi visiteranno gratuitamente nei giorni e negli orari calendarizzati e sarà offerto il percorso di prevenzione completo con gli esami strumentali classici (ecografia mammaria per le donne più giovani e mammografia a partire dai 40 anni).