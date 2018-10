Siracusa, ripartono le iniziative di Città educativa: una settimana per raccogliere idee

Ripartono, dal 19 novembre, le attività di Città educativa, il progetto comunale per una democrazia partecipata e solidale.

Il primo momento pubblico si terrà all'Urban Center, per poi avviare la Settimana educativa: sei giorni di eventi sui percorsi formativi dedicati ai ragazzi e ai temi dell'integrazione e dei diritti per un miglioramento della qualità della vita delle persone. La Settimana educativa servirà anche a raccogliere idee e contributi per le iniziative pubbliche che dovranno essere tenute nei mesi successivi e che avranno il sostegno organizzativo e logistico del Comune.

"Quella di Città educativa – dice il sindaco, Francesco Italia – è un'esperienza preziosa che va proseguita perché coerente con la nostra idea di comunità attenta ai bisogni e basata sul principio di solidarietà. Siamo tempestati da messaggi che ci spingono ad essere diffidenti verso gli altri e a rinchiuderci nella difesa degli interessi personali ma è un'idea che respingiamo perché il futuro si costruisce con il contributo di tutti".