Avola, via libera al progetto esecutivo per 340 nuovi loculi

Approvato dalla giunta comunale di Avola il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di inumazione. Si tratta del completamento del cimitero comunale, per un importo pari 190 mila euro, inserito nell'elenco delle opere da realizzare nell'ambito Piano triennale 2018-2020.

Saranno pertanto realizzati 340 loculi entro il 2019. Adesso il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito il visto di regolarità contabile dalla Ragioneria, avvierà il procedimento per l'affidamento del contratto pubblico per dare il via ai lavori.