Pachino, sovraindebitamento: l'ordine dei commercialisti gestirà lo sportello

Saranno i commercialisti dell’Ordine provinciale a formare il team di professionisti che si occuperà della gestione dell’Occ, Organismo di Composizione della Crisi, lo sportello comunale che aiuterà i cittadini colpiti dalla crisi da sovra indebitamento.

"Quella dell’Ordine dei dottori commercialisti – dichiara il sindaco, Roberto Bruno – è la scelta più adatta per garantire, a chi si servirà della consulenza dello sportello, maggiore professionalità nella gestione di momenti di difficoltà".

"L’Ordine di Siracusa - afferma il presidente provinciale dell’Ordine dei Commercialisti, Massimo Conigliaro - è stato tra i primi in Italia ad istituire l’Organismo di composizione della crisi già nel 2015 offrendo ai piccoli imprenditori, ai soggetti non fallibili e ai consumatori un’importante ausilio per risolvere le situazioni di sovraindebitamento. Adesso la collaborazione con il Comune di Pachino, dove sarà attivato lo sportello informativo, consentirà di dare un concreto aiuto ai cittadini nel presentare le istanze di accesso ai benefici della legge".