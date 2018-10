Terreni agricoli in vendita, a Siracusa sono 23 per una superficie di 281,27 ettari

Sono 2.600 ettari i terreni in Sicilia, il 33% del dato nazionale, messi in vendita dal ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Di questi, 23 terreni sono siracusani per una superficie di 281,27 ettari. Un numero alto preceduto solo da Catania (43 con una superficie di 596,48 ettari) e Caltanissetta con 19 terreni ma con una superficie di 673,65 ettari e Agrigento con 16 terreni ed una superficie di 334,47 ettari. A scendere Enna 11 terreni di 281,12 ettari, Ragusa 14 terreni di 238,43 ettari, Trapani 10 terreni di 182,34 ettari, Messina un terreno da 20,41 ettari, infine a Palermo un terreno di tre ettari.

A livello nazionale, invece, Matera guida la classifica con quasi 2.100 ettari disponibili, seguono Perugia con 1.100 ettari e Potenza con 618.

Dal 3 ottobre scorso e fino al 2 dicembre 2018 è possibile presentare la manifestazione d’interesse per il secondo lotto di questi terreni in vendita sul portale della Banca Nazionale delle terre agricole istituita presso l’Ismea (accesso gratuito su www.ismea.it).