Il siracusano Vincenzo Maiorca argento alle Olimpiadi giovanili

Grande prestazione e ottimo risultato per il pattinatore siracusano Vincenzo Maiorca, che ha conquistato la medaglia di argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018.

Nell’impianto di Paseo de la Costa, ieri l’ultima specialità i 500 metri sprint. Nella fase finale il rotellista di Cina Taipei Chiawei Chang, il colombiano Jhony Andres Angulo Reina e l’olandese Merijn Scheperkamp sono venuti a contatto, Maiorca ne ha approfittato, vincendo in solitaria. Il terzo posto conquistato da Angulo Reina ha però permesso al colombiano di mantenere la vetta dell’overall (39 punti) e di precedere di un solo punto Vincenzo Maiorca. Bronzo, invece, per Scheperkamp (30 punti).

"A nome della città un grazie di cuore a Vincenzo Maiorca che con il suo argento ha regalato a Siracusa un'altra medaglia olimpica, confermando l'ottima tradizione che la città può vantare nel pattinaggio" - dichiara il sindaco, Francesco Italia "Era molto contento- ha aggiunto Italia- anche se leggermente rammaricato per aver visto sfumare l'oro per un solo punto. Ma Vincenzo è giovane, ha entusiasmo, è abituato a combattere e vincere le sfide sportive e della vita, come ha dimostrato questo risultato conseguito dopo il grave incidente di qualche mese fa"