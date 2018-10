Siracusa, domenica il sorteggio dei portatori di Santa Lucia

Cominciano i preparativi della festa della patrona di Siracusa, Santa Lucia.

Domenica 14 ottobre, alle 9, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, saranno estratti a sorte i berretti verdi che porteranno a spalla il simulacro della Santa siracusana per le due processioni del 13 e del 20 dicembre.

Saranno presenti i componenti della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione, mons. Salvatore Marino, Salvatore Sparatore, Antonio Trigila ed Elena Artale, insieme al maestro di Cappella, Benedetto Ghiurmino, e ai collaboratori Giovanni Cafeo e Alessandro Zanchì.

In totale i portatori saranno 192 i portatori, 48 per ogni turno.