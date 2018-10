Siracusa, 65enne stroncato da un malore alla guida della sua auto sulla SS114

Stroncato da un malore, un 65enne è morto oggi pomeriggio intorno alle 17,40 sulla SS 114. L'uomo, alla guida della sua Ford focus stava procedendo in direzione Siracusa, quando superato lo svincolo Siracusa nord, si è sentito male e ha finito la sua corsa contro un muretto laterale.

Sul posto è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118, ma i sanitari nulla hanno potuto fare per l'uomo che è deceduto.

La Polizia stradale ha potuto solo constare i danni al mezzo ed effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.