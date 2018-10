Siracusa, congresso della Filt Cgil: la relazione del segretario

Concluso il congresso provinciale della Filt Cgil. Dopo l'approvazione del documento programmatico, il direttivo si è aggiornato al 23 ottobre per la nomina del segretario generale del sindacato dei trasporti.

Nella sua relazione il segretario Vera Uccello ha evidenziato la profonda crisi del comparto con gravi ritardi infrastrutturali, insufficienza e uso distorto delle risorse, insieme alla costante mancanza di interventi di regolamentazione.

"il rilancio economico e produttivo, ormai non può basare le sue fondamenta, solamente sul rilancio della zona industriale e dell'agro alimentare - afferma Vera Uccello - ma sono necessari lo sviluppo della portualità delle merci e delle persone e del diritto della mobilità delle persone, attraverso un sistema infrastrutturale innovativo e moderno. E' necessario includere nel piano di intermodalità e Logistica il Porto Commerciale di Augusta, attraverso la realizzazione della Bretella ferroviaria di collegamento con il tracciato ferroviario esistente. Il porto di Augusta - continua - diventi porto di interesse nazionale e internazionale e quello di Siracusa si affermi in campo crocieristico".

per quanto concerne il trasporto urbano vera Uccello sollecita un confronto con l'Ast, mentre per quello ferroviario chiede il miglioramento della rete ferroviaria, dalla elettrificazione di tutta la rete, al collegamento del porto di Augusta e dell'aeroporto Fontanarossa di Catania.

In conclusione un appello all'unità sindacale.