Domani al De Simone il Siracusa contro Sicula Leonzio

Si disputa domani allo stadio De Simone, alle ore 15, il match del Siracusa calcio contro la Sicula Leonzio. La partita rappresenta il Primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C (gara secca. Passa il turno chi vince il match. In caso di parità, supplementari e rigori). Dopo il match di domani, la Sicula Leonzio bianconera tornerà ad allenarsi mercoledì pomeriggio a Melilli in vista della partita casalinga di campionato del 13 ottobre col Rieti.