Lentini, chiedevano offerte a fedeli fingendosi sordomute: denunciate

Due romene residenti a Lentini, di 34 e 35 anni sono state denunciate dai Carabinieri per truffa aggravata in concorso.

Le due donne, fingendosi sordomute e indossando falsi cartellini di una sedicente associazione umanitaria per persone portatrici di handicap e per bambini poveri, avrebbero approfittato della paura dei fedeli riuniti la sera del 6 ottobre scorso nello stadio di Biancavilla, nel Catanese, a pregare dopo il terremoto della notte precedente per chiedere loro offerte di denaro. E' accaduto durante una celebrazione religiosa organizzata dopo la forte scossa della notte precedente.