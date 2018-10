Pachino, stamattina sopralluogo della deputata Cannata al Pta

Sopralluogo, questa mattina, della deputata regionale Rossana Cannata in ambito sanitario.

Prima tappa Pachino, nella Residenza sanitaria assistita. "Lo stabile - aggiunge la parlamentare - è in perfette condizioni e pronto all’apertura, un’apertura che, come sottolineato dal dott. Madeddu e dal dott Ferrara responsabile del servizio è prevista entro la fine dell’anno. Ho sollecitato in tal senso la piena funzionalità al più presto".

La Cannata spiega che: "Il programma, che ha definito la Direzione Generale dell'ASP, per l'avvio della RSA di Pachino è il seguente: ferma restando la necessità, peraltro non onerosa, di un minimo intervento tecnico preliminare, si procederà in questi giorni ad individuare alcune figure professionali attualmente mancanti. In una prima fase verranno avviati i primi 20 posti letto, di cui 10 dedicati ai soggetti affetti da malattia di Alzheimer, che saranno ulteriormente implementati entro il prossimo anno fino ad un totale di 45, come previsto dal DA 24.5.2010. L'aumento dei posti letto avverrà gradualmente e in perfetta rispondenza con l'aumento della domanda e le esigenze di ricovero dei residenti nella zona sud della provincia. Va precisato che le attività di ricovero in RSA saranno funzionalmente integrate con quelle del Centro Diurno Alzheimer di Pachino, e seguiranno i bisogni assistenziali dei soggetti, eventualmente già iniziati a domicilio, nell'ottica della circolarità delle azioni terapeutiche e riabilitative."