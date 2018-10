Pachino, rientra in Italia dopo espulsione: finisce in carcere

Nel 2015 rientra in Italia nonostante fosse già stato espulso. Ieri è stato arrestato per espiare 7 mesi di reclusione, pena residua, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa. In manette è finito Fares Ammari, tunisino di 25 anni, rinchiuso nella Casa Circondariale di Cavadonna.