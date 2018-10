Augusta, sequestrata villa con piscina a imprenditore catanese latitante da giugno

Sequestrata ad Augusta una villa con piscina del valore di oltre 200 mila euro. La villa, che si trova in località Castelluccio, contrada Frandanese, è risultata essere riconducibile all'imprenditore catanese latitante, Riccardo Reitano, 63 anni.

L'uomo è coinvolto nell'operazione "Tir camaleonte" che ha portato alla luce l'esistenza, almeno dal 2010, di un collaudato sistema di frode che, a giugno scorso, lo aveva visto destinatario di un'ordinanza cautelare e del sequestro dei beni.

L'immobile sequestrato oggi era nella disponibilità di un cittadino di nazionalità statunitense che, in buona fede, corrispondeva a Reitano il canone d'affitto. Il sequestro "per equivalente" mira anche a sottrarre ogni possibile fonte di finanziamento alla latitanza di Reitano.