Canicattini Bagni, lavori al palazzo municipale: attivo l'ufficio mobile di Poste italiane

Chiude da oggi, per due settimane, l’Ufficio Postale di Canicattini Bagni, nel Palazzo Municipale, in via Silvio Pellico, per lavori in corso.

I servizi meno complessi, come la corrispondenza, le raccomandate ed i pacchi, con l’aggiunta delle operazioni più semplici di Banco Posta, verranno garantiti attraverso la struttura mobile dell’Ufficio Postale, parcheggiata davanti all’ingresso del Palazzo Municipale in via XX Settembre 42.