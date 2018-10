Rosolini, aggiornamento assemblea della Consulta giovanile

Aperte le iscrizioni all’Assemblea per l’aggiornamento dei membri dell’Assemblea della Consulta Giovanile del Comune di Rosolini.

Da qui l'invito rivolto ai giovani, dai 14 ai 30 anni d’età residenti a Rosolini, che vogliono far parte dell’Assemblea, a presentare richiesta secondo il modello all’ufficio Servizi Sociali dal 15 al 30 Ottobre.

Le associazioni legalmente riconosciute, come le parrocchie, ogni realtà religiosa, gli istituti superiori e i giovani rappresentanti degli studenti nelle università, dovranno comunicare entro la data di scadenza dell’ avviso il nominativo del loro rappresentante quale componente di diritto all’Assemblea.