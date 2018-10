Noto, slot machine rubate ritrovate in zona costiera

E' stata recuperata la refurtiva del furto portato a compimento nella notte di sabato 6 ottobre a Noto ai danni di un esercizio commerciale.

Si tratta di due slot machine. Ad accorgersi del furto all'alba la titolare , che aprendo la tabaccheria, ha trovato il lucchetto forzato e scardinato. Oltre alle slot machine, i malviventi avevano portato via il registratore di cassa e alcuni biglietti gratta e vinci per un valore complessivo di 250 euro.

Le slot machine dotate di un dispositivo gps, sono state localizzate nella zona costiera, in località Eloro/Pizzuta, recuperate e restituite alla proprietaria. Indagini in corso per identificare gli autori del reato.