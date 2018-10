Nel Catanese, nuova scossa di terremoto

Nuova scossa di terremoto ieri sera intorno alle 21,50, nel catanese, la magnitudo, registrata dall'Ingv, è 2.5. È stata avvertita dalla popolazione. Le scuole di Biancavilla, tranne alcuni plessi, resteranno chiuse in attesa di una ricognizione completa e definitiva. Non sono interessati dall'ordinanza l'Istituto Comprensivo «Antonio Bruno» ed il Secondo Circolo Didattico plesso via «Dei Mandorli» ed il cosiddetto plesso della Scuola per l'Infanzia «Cielo Stellato», che rimarranno regolarmente aperti.