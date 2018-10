Brasile, al primo turno vince Bolsonaro con il 47,60%

Jair Bolsonaro ha vinto al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Ma non ha superato la soglia del 50 per cento dei voti. Se la dovrà vedere al ballottaggio con Fernando Haddad, il 28 ottobre. Gli elettori lo hanno premiato con il 47, 60 per cento dei voti, oltre 43 milioni di consenso sui 147 iscritti nei registri elettorali. Il suo diretto avversario ha ottenuto il 27,97% delle preferenze.