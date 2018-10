Di Maio attacca media e Ue: "Vogliono far cadere il Governo"

C'è un tentativo di "far cadere il nostro governo il prima possibile", dietro l'avviso di bocciatura della manovra M5s-Lega. Artefici: il "sistema europeo", il "sistema mediatico" e le opposizioni, che "tifano" per "lo spread e il default dell'Italia". E' questo l'atto di accusa con cui Luigi Di Maio fortifica la sua trincea, alla vigilia di due settimane decisive per la composizione della legge di bilancio. Fissata l'asticella del 2,4% di deficit, resta il nodo delle coperture e una trattativa tutta interna alla maggioranza su come comporre le singole misure.

Dovrebbe svolgersi martedì una riunione per scrivere la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def, da votare in Aula giovedì. Il partito della 'prudenza', numeroso soprattutto nella Lega, vorrebbe inserire lì una rassicurazione per l'Ue. Ma la partita si giocherà soprattutto sulla legge di bilancio, da varare entro metà ottobre ma ancora in gran parte da definire. M5s spinge le sue misure. Ma la Lega vuole evitare di scontentare le imprese del Nord, sua prima base elettorale.